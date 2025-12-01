В настоящее время в мире со СПИДом борется 40 млн человек - Надир Зейналов

БАКУ/Trend/ - В настоящее время во всем мире около 40 миллионов человек борются со СПИДом. По приблизительным оценкам, ежегодно от этого заболевания умирает 35–40 миллионов человек.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов в ходе выступления на конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"СПИД известен человечеству с 1980-х годов. В лечении и профилактике этого заболевания достигнуты значительные успехи. Сегодня существует эффективная терапия, которая позволяет снизить уровень вируса в иммунной системе и предотвращает развитие связанных с ним инфекций", - отметил Н. Зейналов.

Он добавил, что самая сложная ситуация со СПИДом наблюдается в странах Африки:

"В Азербайджане эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, но это не повод для самоуспокоенности. Полностью искоренить вирус невозможно. Хотя медицинские проблемы, связанные со СПИДом, в значительной мере решены, социальные проблемы – такие как стигма и дискриминация – остаются актуальными. Все ВИЧ-инфицированные сталкиваются с этим во всем мире".

Заместитель министра подчеркнул, что общество зачастую не принимает людей с ВИЧ: "Остальные люди сторонятся ВИЧ-инфицированных, и это создаёт определенные трудности. Верю, что в будущем будет разработана либо вакцина, либо более эффективное лечение".

