Проведена подготовка к новогодней ярмарке на Бакинском бульваре

БАКУ /Trend/ - Управление Приморского бульвара провело специальную подготовку к новогодней ярмарке в этом году.

Об этом сообщили в Управлении, передает Trend.

Было отмечено, что в этом году ярмарка будет оформлена по-новому и необычно. Установленные здесь сиденья, декоративные элементы и освещение создают ощущение маленького городка. Одним из примечательных нововведений в рамках ярмарки, организованной Управлением Приморского бульвара, является первый в городе каток под открытым небом.

Этот каток, созданный ÜNNA Studio при организаторстве Фонда Nargis, расположен на территории "Динамо" и будет работать с 1 декабря по 5 января, создав возможность для тех, кто хочет кататься на ледовом катке под открытым небом. Каток спроектирован в соответствии с международными стандартами безопасности и качества. Это обеспечивает комфортный и безопасный отдых для посетителей всех возрастов и уровней подготовки. Ледовое покрытие площадью около 750 квадратных метров обеспечивает условия для комфортного катания. Каток, оснащенный освещением и элементами зимнего декора, придает бульвару особый колорит.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!