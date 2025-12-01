В Азербайджане расширен список должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-услугами в аэропортах

БАКУ /Trend/ - Расширен список должностных лиц Азербайджанской Республики, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов и залов официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, в список включены начальник Службы протокола Президента Азербайджанской Республики, а также члены его семьи, заведующие отделов Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.

