В Азербайджане расширен список должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-услугами в аэропортах

Общество Материалы 1 декабря 2025 17:43 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Расширен список должностных лиц Азербайджанской Республики, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов и залов официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, в список включены начальник Службы протокола Президента Азербайджанской Республики, а также члены его семьи, заведующие отделов Службы протокола Президента Азербайджанской Республики.

