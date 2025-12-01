Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию дружеских отношений и сотрудничества с Румынией

БАКУ/Trend/ - Мы придаем большое значение развитию дружеских отношений и сотрудничества с нашим другом и партнером Румынией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Румынии Никушору Дану о случаю национального праздника Румынии.

"Расширение ныне повестки дня построенного на добрых традициях и здоровой основе двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, наполнение новым содержанием эффективной совместной деятельности в торгово-экономической, энергетической, в частности в сфере зеленой энергии, культурно-гуманитарной и других областях, укрепление нашего стратегического партнерства вызывают удовлетворение.

Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами, плодотворное взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь расширяться совместными усилиями в интересах двух народов, а стратегическое партнерство – углубляться", - говорится в письме.