Азербайджан Материалы 30 ноября 2025 20:40 (UTC +04:00)
Ушанги Кокаури завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Абу-Даби

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури стал бронзовым призёром турнира Большого шлема, который прошёл в Абу-Даби, сообщает Trend.

Спортсмен занял третье место в весовой категории свыше 100 кг, одержав победу иппоном в решающей схватке над представителем Нидерландов Юром Спейкерсом.

Другие представители азербайджанской команды — Ахмед Юсифов (60 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг) — завершили турнир на 5-м месте.

Отмечается, что Мурад Фатиев, выигравший первые три поединка, не смог продолжить борьбу в полуфинале из-за травмы.

