Азербайджан увеличил объем экспорта нефти в Нидерланды более чем в два раза

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года из Азербайджана в Нидерланды было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 182,9 миллиона долларов США и в объёме 360,7 тысячи тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении вырос на 76,1 миллиона долларов США или в 1,7 раз и по объему - на 191,7 тысячи тонн или в 2,1 раза.

За первые десять месяцев прошлого года из Азербайджана в Нидерланды было экспортировано 169 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 106,8 миллиона долларов США.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в денежном выражении уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (15%), а по объёму вырос на 182,6 тысячи тонн (0,9%).