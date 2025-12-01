Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года за счет добровольного страхования в Азербайджане собрано 954,6 миллиона манатов страховых взносов.

Как передает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 125,5 миллиона манатов или на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период выплаты по видам добровольного страхования увеличились на 141,5 миллиона манатов или 27,7% и достигли 651,8 миллиона манатов.

Таким образом, из каждых 100 манатов, собранных на рынке добровольного страхования за 10 месяцев, клиентам было возвращено 68,3 маната.

Отметим, что за январь-октябрь текущего года страховыми компаниями Азербайджана собрано страховых премий на сумму 1,256 миллиарда манатов. Этот показатель на 143,9 миллиона манатов или 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, за отчетный период было осуществлено страховых выплат на 772,6 миллиона манатов, что означает рост на 150,3 миллиона манатов или 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

