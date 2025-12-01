Irankhodro увеличила производство легковых автомобилей

БАКУ/Trend/ - В 8-м месяце текущего иранского года (с 23 октября по 21 ноября 2025 года) производство легковых автомобилей и пикапов иранской автомобильной компанией Irankhodro увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 22 октября по 20 ноября 2024 года) на 36%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Irankhodro Automobile Company.

Согласно информации, производство легковых автомобилей и пикапов компанией в 8-м месяце составило 57 тысяч единиц. В том же месяце прошлого года производство легковых автомобилей и пикапов компанией составило 42 тысячи единиц.

В 8-м месяце текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) Irankhodro Automobile Company выставила на продажу 376 тысяч легковых автомобилей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сообщается, что компания наращивает объёмы производства, а также повышает качество продукции.

Стоит отметить, что за первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) общая выручка иранской автомобильной компании Irankhodro составила 12,2 трлн риалов (примерно 21,6 млн долларов США). Выручка компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года) на 52%.