АСТАНА /Trend/ - Казахстан в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты в связи с чрезвычайным происшествием в акватории порта Новороссийск, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

В министерстве сообщили, что объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами, в результате чего выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. "Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ", - сообщили в министерстве.

Министерство энергетики подчеркивает, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан.

"В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

Ситуация находится на особом контроле Правительства Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в 2022 году «КазМунайГаз» и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года была проведена тестовая отправка партии в 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через территорию Азербайджана.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили новое соглашение, предусматривающее поэтапное наращивание объемов транзита нефти через Азербайджан. В соответствии с документом, ежегодные поставки планируется увеличить до 2,2 млн тонн.

В 2023 году из порта Актау в направлении Азербайджана было отправлено около 1,1 млн тонн казахстанской нефти для дальнейшего экспорта по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан. В 2024 году этот показатель составил 1,4 млн тонн, а в 2025 году планируется увеличение объема поставок по БТД до 1,7 млн тонн.