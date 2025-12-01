Азербайджан представлен на IV Всемирном симфоническом форуме в Пекине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Пекине прошел IV Глобальный международный форум по симфонической музыке. Более 30 стран и около 300 специалистов обсудили будущее мировой симфонической музыки.

Об этом сообщил Trend Life участник форума, главный дирижёр Азербайджанского государственного театра оперы и балета, дирижёр Государственного камерного оркестра и доцент Бакинской музыкальной академии, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

В своём докладе "Симфонические основы и национальные корни в азербайджанской музыке" Эйюб Гулиев рассказал об истории становления симфонической культуры в Азербайджане. Особый интерес у аудитории вызвали азербайджанская композиторская школа Узеира Гаджибейли, жанр симфонический мугам и вклад его создателя Фикрета Амирова, а также роль национальных инструментов в творчестве отечественных композиторов. В музыкальной части форума Эйюб Гулиев представил образцы азербайджанской симфонической музыки.

В рамках открытия также прошла встреча Эйюба Гулиева с президентом Национального центра исполнительских искусств Венг Нином. Азербайджанский дирижёр преподнёс ему «Антологию национальной азербайджанской музыки» и специальные издания, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.

Торжественная церемония открытия прошла в Национальном центре исполнительских искусств Пекина. В работе форума приняли участие ведущие международные деятели симфонического искусства. На протяжении трёх дней обсуждались вопросы инновационных методов распространения и записи симфонической музыки, привлечение молодёжи, сохранение национальных элементов в симфоническом искусстве разных регионов, а также развитие карьер молодых музыкантов и будущие векторы существования симфонических коллективов.

Мероприятие, прошедшее под девизом "Музыка преодолевает границы, культура наводит мосты", является ключевой платформой Всемирного театрального альянса и с 2019 года объединяет ведущих представителей мировой симфонической индустрии. Форум 2025 года собрал свыше 30 стран и регионов, более 190 международных художественных учреждений и около 300 специалистов симфонического сектора из пяти континентов.

