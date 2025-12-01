Обсуждены вопросы расширения деятельности НБКО в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы институционального укрепления небанковских кредитных организаций (НБКО) в Азербайджане, а также расширения сферы их деятельности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Так, генеральный директор ЦБА Фуад Исаев встретился с руководством Ассоциации микрофинансирования Азербайджана, ее членами и руководством других небанковских кредитных организаций.

Участники встречи были проинформированы о финансовых результатах деятельности небанковских кредитных организаций за девять месяцев текущего года, совершенствовании нормативно-правовой базы, а также о проделанной работе по укреплению сектора. Кроме того, были подробно обсуждены вопросы расширения возможностей финансирования, сотрудничества с государственными фондами, перспективы деятельности организаций в регионах, требования законодательства и другие вопросы.

На заседании также была представлена ​​информация о предстоящей работе Центрального банка на ближайший период в рамках институционального укрепления небанковских кредитных организаций, расширения сфер их деятельности и обеспечения их устойчивости.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!