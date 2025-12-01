Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обнародовано число умерших от ВИЧ-инфекции в Азербайджане

Общество Материалы 1 декабря 2025 12:17 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - С 1987 года, когда ВИЧ-инфекция была впервые выявлена в Азербайджане, по состоянию на конец ноября 2025 года в Республиканском центре борьбы со СПИДом официально зарегистрировано 11 413 граждан страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Центра борьбы со СПИДом Фамиль Мамедов в своем выступлении на конференции в Баку, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ф. Мамедов сообщил, что среди зарегистрированных 71,6% составляют мужчины, а 28,4% - женщины.

«Всего с 1987 года по конец ноября этого года от ВИЧ-инфекции скончалось 1540 человек», — добавил он.

