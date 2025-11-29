Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Еженедельный обзор цен на нефть

Энергетика Материалы 29 ноября 2025 15:24 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор цен на нефть

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На этой неделе зафиксировано снижение средних цен на нефть марок Azeri LT CIF, Azeri Light FOB Ceyhan и Urals (EX NOVO), в то время как средняя цена на сырую нефть Dated Brent возросла.

Как сообщает Trend, средняя цена на нефть Azeri Light CIF, добываемую в Азербайджане на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли», снизилась на 1,66 доллара США, или 2,46% по сравнению с предыдущей неделей и составила 65,90 доллара США за баррель.

Максимальная цена за неделю составила 67,04 доллара США за баррель, минимальная — 64,80 доллара США.

Средняя цена нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 65,42 доллара США за баррель, что на 1,61 доллара США, или 2,46%, ниже, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена за неделю составила 64,96 доллара США, минимальная – 62,68 доллара США.

Средняя цена нефти марки Urals снизилась на 5,41 доллара США, или 10,8%, по сравнению с предыдущей неделей, до 44,65 доллара США за баррель. Максимальная цена за неделю составила 46,71 доллара США, минимальная – 43,30 доллара США.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 63,76 доллара США за баррель, что на 0,46 доллара США, или 0,73%, выше, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена этой марки сырой нефти за неделю составила 64,44 доллара США за баррель, минимальная – 62,84 доллара США.

Нефть / дата

24.10.2025

25.10.2025

26.10.2025

27.10.2025

28.10.2025

Средняя цена

Azeri LT CIF

$67,04

$64,80

$65,28

$66,05

$66,34

$65,90

Azeri Light FOB Ceyhan

$64,96

$62,68

$63,17

$63,97

$64,29

$63,81

Urals (EX NOVO)

$46,71

$44,85

$44,31

$44,07

$43,30

$44,65

Dated Brent

$63,67

$62,84

$63,55

$64,28

$64,44

$63,76
Лента

Лента новостей

Читать все новости