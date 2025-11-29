Еженедельный обзор цен на нефть

БАКУ /Trend/ - На этой неделе зафиксировано снижение средних цен на нефть марок Azeri LT CIF, Azeri Light FOB Ceyhan и Urals (EX NOVO), в то время как средняя цена на сырую нефть Dated Brent возросла.
Как сообщает Trend, средняя цена на нефть Azeri Light CIF, добываемую в Азербайджане на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли», снизилась на 1,66 доллара США, или 2,46% по сравнению с предыдущей неделей и составила 65,90 доллара США за баррель.
Максимальная цена за неделю составила 67,04 доллара США за баррель, минимальная — 64,80 доллара США.
Средняя цена нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 65,42 доллара США за баррель, что на 1,61 доллара США, или 2,46%, ниже, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена за неделю составила 64,96 доллара США, минимальная – 62,68 доллара США.
Средняя цена нефти марки Urals снизилась на 5,41 доллара США, или 10,8%, по сравнению с предыдущей неделей, до 44,65 доллара США за баррель. Максимальная цена за неделю составила 46,71 доллара США, минимальная – 43,30 доллара США.
Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 63,76 доллара США за баррель, что на 0,46 доллара США, или 0,73%, выше, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена этой марки сырой нефти за неделю составила 64,44 доллара США за баррель, минимальная – 62,84 доллара США.
|
Нефть / дата
|
24.10.2025
|
25.10.2025
|
26.10.2025
|
27.10.2025
|
28.10.2025
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$67,04
|
$64,80
|
$65,28
|
$66,05
|
$66,34
|
$65,90
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$64,96
|
$62,68
|
$63,17
|
$63,97
|
$64,29
|
$63,81
|
Urals (EX NOVO)
|
$46,71
|
$44,85
|
$44,31
|
$44,07
|
$43,30
|
$44,65
|
Dated Brent
|
$63,67
|
$62,84
|
$63,55
|
$64,28
|
$64,44
|
$63,76