Наша цель - укрепить общественное участие и повысить прозрачность бюджетной политики - Инглаб Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Общественный совет при министерстве финансов Азербайджана будет сосредоточен на организации эффективного диалога с общественностью, улучшении прозрачности бюджетных документов и поддержке реформ в финансовой сфере, а также на повышении индекса общественного участия и активизации дискуссий вокруг финансовой политики страны.

Об этом Trend сказал известный азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов, который сегодня был избран председателем Общественного совета при министерстве финансов Азербайджана.

Состав и приоритеты работы Общественного совета при министерстве финансов Азербайджана

По словам И. Ахмедова, в стране существует закон об общественных организациях и общественном участии.

“Многие министерства уже имеют такие советы, как Общественный совет, а министерство финансов подключилось к этому процессу немного позже. Я считаю, что состав Совета очень сильный — есть специалисты с различным опытом, и у нас хороший потенциал. В своей профессиональной жизни и академической деятельности я сосредоточивался на государственной финансовой сфере, а главный оператор государственных финансов - это, конечно, министерство финансов. Поэтому я хорошо знаю его цели, задачи и приоритеты.

Прежде всего, мы будем с коллегами думать о том, как организовать эффективный диалог с общественностью, чтобы получать фидбэк по финансовой и фискальной стратегии, по вопросам бюджетной прозрачности. Я около 20 лет являюсь экспертом международной организации по бюджетной прозрачности, и у нас был большой успех за последние годы. Но в части общественного участия у нас есть куда расти, есть проблемные места, которые мы будем укреплять и улучшать. Наша цель - сделать так, чтобы результаты работы Совета отражались в повышении индекса общественного участия”, - сказал председатель Общественного совета.

Он отметил, что кроме того, планируется наблюдать за проведением реформ с точки зрения долгосрочных бюджетных целей, среднесрочных приоритетов, бюджетного планирования и фискальной политики.

“Особое внимание уделим направлениям бухгалтерии и аудита, где у нас есть эксперты. Состав Совета достаточно разнообразный - есть макроэкономисты, теоретики, гражданские активисты и специалисты по медиа. Надеюсь, нам удастся наладить эффективную совместную работу”, - сказал И. Ахмедов.

Цели Общественного совета при министерстве финансов Азербайджана

Он добавил, что в последние годы министерство финансов существенно увеличило объем и доступность бюджетных документов на своем веб-сайте, улучшилась отчетность и это большой шаг вперед в части прозрачности.

“Однако остаются моменты, которые требуют внимания: не все документы всегда доступны в удобной форме для общественности. Бюджет — это технический документ, понятный экономистам, но не всем гражданам. Задача Совета — найти способы представить его в доступной форме. Мы планируем оценить текущую ситуацию, определить приоритеты по увеличению количества и качества предоставляемых данных, в том числе по общей финансовой политике. Прозрачность важна не только для широкой общественности, но и для специалистов: аналитики и эксперты должны иметь возможность формировать альтернативные мнения и предложения на основе точных данных”, - сказал председатель Общественного совета.

Он также отметил, что в современном постнефтяном периоде крайне важна качественная, прозрачная и одновременно стабильная финансовая политика.

"Ожидания общества от общественных советов всегда выше, чем то, что они реально делают сегодня. Мы ставим амбициозные цели и хотим существенно поднять планку. Наша задача - сделать так, чтобы общественность видела реальное влияние работы Совета: увеличение диалога, дискуссий, обсуждений вокруг бюджета и финансовой политики. В Совете есть представители медиа, что важно для прозрачности и активизации общественного участия.

Я хорошо знаю медийную сферу, поэтому понимаю, насколько важны качественная аналитика и информация для рынка. Мы хотим, чтобы работа Совета усиливала дискуссии и повышала эффективность финансовой политики страны”, - заключил И. Ахмедов.