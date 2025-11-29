Назван объем товарооборота Азербайджана со странами ОТГ

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года товарооборот Азербайджана со странами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ) составил 5,909 миллиарда долларов США.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе отчета Государственного таможенного комитета, этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 136,5 миллиона долларов США, или на 2,4%.

За отчетный период товарооборот со странами-членами ОТГ составил 14,7% от общего товарооборота Азербайджана.

Так, за первые 10 месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана с Турцией сократился по сравнению с предыдущим годом на 7,3% до 4,8 миллиарда долларов США, товарооборот с Кыргызстаном увеличился в 1,9 раза до 66,1 миллиона долларов США, товарооборот с Казахстаном увеличился в 1,5 раза до 600,3 миллиона долларов США, а товарооборот с Узбекистаном увеличился в 2,4 раза до 472,5 миллиона долларов США.

За первые 10 месяцев текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 133,1 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 65,042 млн долларов США, а ненефтяных товаров – на сумму 486,3 млн долларов США. При этом за отчетный период Казахстан импортировал из Азербайджана ненефтяные товары на сумму 80,6 млн долларов США, а Узбекистан – на сумму 60,2 млн долларов США. Данные об экспорте вышеуказанной продукции в другие страны отсутствуют.

Напомним, что ОТГ была создана 3 октября 2009 года на основе "Нахчыванского соглашения", подписанного на саммите в Нахчыване. При создании организация называлась "Совет сотрудничества тюркоязычных государств (СТГ)". В 2021 году название организации было изменено, и в настоящее время она продолжает свою деятельность под названием "Организация тюркских государств". Азербайджанская Республика является одной из четырёх стран-основательниц организации, и в настоящее время в неё входят пять государств-членов: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют в организации статус наблюдателей.