Чемпионат мира по боксу стартует в Дубае 3 декабря

БАКУ/ Trend/ - Чемпионат мира по боксу пройдет в Дубае с 3 по 13 декабря.

Как сообщает Trend, участие в турнире, в котором будут представлены более 120 стран, примет и сборная Азербайджана.

Главный тренер команды Равшан Ходжаев предоставил возможность выступить на мировом первенстве 11 спортсменам.

На ринг выйдут: Субхан Мамедов (48 кг), Ниджат Гусейнов (51 кг), Залимхан Сулейманов (54 кг), Умид Рустамов (57 кг), Махамадали Ашуралиев (60 кг), Магсуд Хасметов (63,5 кг), Заур Гахраманов (67 кг), Сархан Алиев (70 кг), Саиджамшид Сафаров (80 кг), Альфонсо Домингес (86 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

В число судей Кубка мира вошли Фуад Асланов и Ровшан Гадиров. Национальную сборную на мировом первенстве возглавит член Совета директоров Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов.