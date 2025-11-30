Вырос экспорт продукции из провинции Гилан

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт продукции из провинции Гилан, расположенной на севере Ирана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 7% в стоимостном выражении и на 27% в весовом выражении.

Как сообщает Trend, об этом местным СМИ заявил генеральный директор Главного управления по провинции Гилан министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Теймур Хейдари.

По его словам, за 7 месяцев из провинции Гилан было экспортировано 930 тысяч тонн продукции на сумму 434 миллиона долларов. В то же время за аналогичный период прошлого года было экспортировано 730 тысяч тонн продукции на сумму 404 миллиона долларов.

Хейдари сообщил, что за указанный период из провинции Гилан было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 234 млн долларов США, промышленной продукции на сумму 135 млн долларов США, минерального сырья на сумму 44 млн долларов США и нефтехимической продукции на сумму 22 млн долларов США.

Он добавил, что за 7 месяцев в провинцию Гилан был импортирован 1 млн тонн продукции на сумму 942 млн долларов США. Стоимость импорта продукции увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, а по объему зарегистрировано снижение на 26%.

"Было импортировано промышленной продукции на сумму 744 млн долларов США, сельскохозяйственной продукции на сумму 163 млн долларов США, минерального сырья на сумму 32 млн долларов США и нефтехимической продукции на сумму 3 млн долларов США", — сказал он.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, экспорт ненефтяной продукции Ирана за 7 месяцев составил около 92 млн тонн на сумму 32 млрд долларов США. За первые 7 месяцев ненефтяной экспорт Ирана сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,88% по стоимости и увеличился на 3,2% по весу.