Международный центр мугама представляет Азербайджан на международном фестивале в Пакистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде и солист центра, преподаватель Карабахского университета, заслуженный артист, исполнитель на нагаре Камран Керимов представляют Азербайджан на Международном фестивале культуры, который во второй раз проходит в городе Карачи (Пакистан), сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Фестиваль, организованный Art Council Pakistan и продолжающийся до 7 декабря, объединяет более 1000 артистов из 140 стран мира. В рамках фестиваля проходят музыкальные, театральные и танцевальные представления, выставки изобразительного искусства, а также панельные обсуждения и семинары, охватывающие различные направления искусства.

Представители оргкомитета мероприятия и президент Art Council Pakistan Мухаммад Ахмед Шах поприветствовали гостей из Азербайджана и вручили им памятные подарки фестиваля. В свою очередь, директор МЦМ Сахиб Пашазаде преподнес руководству фестиваля книги и сувениры, представляющие азербайджанскую культуру.

Сахиб Пашазаде также стал гостем популярного пакистанского телеканала BOL TV NEWS. Он предоставил обширную информацию об азербайджанском инструменте тар, а также рассказал о сходствах и различиях азербайджанской и пакистанской музыки. Выразив удовлетворение своим участием в Международном фестивале культуры, тарист поблагодарил за высокий уровень организации фестиваля и приглашение, а также поделился впечатлениями от участия в престижных фестивалях, проводимых во многих странах мира. Выступление Сахиба Пашазаде было встречено с большим интересом.

Отметим, что Сахиб Пашазаде и Камран Керимов уже во второй раз представляют Азербайджан на данном фестивале. В прошлом году они выступили на церемонии открытия с насыщенной программой и провели мастер-класс по азербайджанским музыкальным инструментам и мугаму в Университете искусств Карачи.

