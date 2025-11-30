Производство сжиженных газов в Азербайджане возросло

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 190 тысяч тонн сжиженного газа.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Сообщается, что этот показатель на 23,7 тысячи тонн или на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За аналогичный период прошлого года в стране было произведено 166,3 тысячи тонн сжиженных газов.

По состоянию на 1 ноября текущего года запасы готовой продукции составили 2,6 тысячи тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общий объем производства в сфере производства нефтепродуктов составил 4,563 миллиарда манатов, увеличившись на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.