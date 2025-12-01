БАКУ/Trend/ - Члену президиума Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеду Ибрагимли предъявлено обвинение.

Как сообщает Trend, задержанному Службой государственной безопасности Мамеду Ибрагимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (действия, направленные на насильственный захват власти или ее насильственное удержание, а также на насильственное изменение конституционного строя государства).

Следует отметить, что 29 ноября СГБ провел обыск в доме М.Ибрагимли в связи с уголовным делом Рамиза Мехтиева, расследуемым СГБ.

Напомним, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу Рамиза Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Рамиза Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Он обвиняется по статьям 278.1 (Действия, направленные на насильственный захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса АР.

