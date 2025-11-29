Узбекистан и Оман усиливают партнёрство в инвестиционной и финансовой сферах

ТАШКЕНТ /Trend/ - 28 ноября министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл рабочую встречу с генеральным директором инвестиционной компании UzOman Омаром Бахрамом, сообщает министерство, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы стороны отметили устойчивый рост узбекско-оманского инвестиционного партнёрства и положительную динамику взаимодействия в последние годы.

Сообщается, что участники встречи обсудили реализуемые с участием UzOman проекты, а также пути повышения эффективности совместной деятельности и расширения практического сотрудничества. Было подчеркнуто, что такое взаимодействие создаёт дополнительные возможности для запуска новых инициатив и привлечения инвестиций.

Отдельное внимание было уделено перспективам сотрудничества в финансовом секторе, включая инициативу по созданию нового банка в Узбекистане совместно с иностранными партнёрами.

Стороны рассмотрели организационные и регуляторные вопросы, а также последовательную проработку всех этапов реализации проекта.

По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении деловых связей, расширении институционального взаимодействия и продолжении конструктивного обмена информацией по ключевым направлениям сотрудничества.