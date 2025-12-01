Общественный совет при Минфине Азербайджана провел первое заседание

БАКУ /Trend/ - 1 декабря состоялось первое заседание Общественного совета при министерстве финансов Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на заседании были обсуждены направления деятельности Общественного совета, рассмотрены организационные вопросы, а также избраны председатель, заместитель председателя и секретарь.

Председателем Общественного совета, срок полномочий которого составит два года, избран экономист, профессор Инглаб Ахмедов, заместителем председателя – председатель Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Нурия Новрузова, секретарем - член Общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана», журналист Анар Азизов.

На заседании был обсужден план работы Общественного совета, члены Совета высказали мнения и предложения по организационным вопросам.

Отметим, что 13 ноября текущего года состоялись выборы состава Общественного совета при министерстве финансов, в результате которых членами Совета были избраны представители 7 институтов гражданского общества.

