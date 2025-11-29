БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) объем грузоперевозок через иранские аэропорты сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют статистические данные компании "Iranian Airports Company".

Согласно данным, за 7 месяцев через иранские аэропорты было перевезено около 197 тысяч тонн грузов.

Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года объем грузоперевозок через иранские аэропорты составил около 228 тысяч тонн.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) (в тоннах) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) (в тоннах) Изменение в процентах 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 40 068 30 566 31% 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 32 515 31 428 2% 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 24 226 33 437 -27,5% 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 9 271 33 724 -73% 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 23 953 29 830 -20% 6-й месяц (23 августа – 22 сентября) 33 850 35 096 -4% 7-й месяц (23 сентября - 22 октября) 32 786 27 410 20% Всего 196 673 227 716 -14%

Согласно статистике, больше всего грузов было перевезено через аэропорт Мешхеда (51 тыс. тонн), аэропорт Мехрабада (50 тыс. тонн) и аэропорт Шираза (15 тыс. тонн).

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через иранские аэропорты в среднем перевозится 30 миллионов пассажиров.