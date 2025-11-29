БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) объем грузоперевозок через иранские аэропорты сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года).
Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют статистические данные компании "Iranian Airports Company".
Согласно данным, за 7 месяцев через иранские аэропорты было перевезено около 197 тысяч тонн грузов.
Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года объем грузоперевозок через иранские аэропорты составил около 228 тысяч тонн.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.) (в тоннах)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) (в тоннах)
|
Изменение в процентах
|
1-й месяц (21 марта - 20 апреля)
|
40 068
|
30 566
|
31%
|
2-й месяц (21 апреля - 21 мая)
|
32 515
|
31 428
|
2%
|
3-й месяц (22 мая - 21 июня)
|
24 226
|
33 437
|
-27,5%
|
4-й месяц (22 июня - 22 июля)
|
9 271
|
33 724
|
-73%
|
5-й месяц (23 июля – 22 августа)
|
23 953
|
29 830
|
-20%
|
6-й месяц (23 августа – 22 сентября)
|
33 850
|
35 096
|
-4%
|
7-й месяц (23 сентября - 22 октября)
|
32 786
|
27 410
|
20%
|
Всего
|
196 673
|
227 716
|
-14%
Согласно статистике, больше всего грузов было перевезено через аэропорт Мешхеда (51 тыс. тонн), аэропорт Мехрабада (50 тыс. тонн) и аэропорт Шираза (15 тыс. тонн).
Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через иранские аэропорты в среднем перевозится 30 миллионов пассажиров.