Сократился экспорт продукции через таможню провинции Северный Хорасан

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) экспорт продукции через таможню провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, сократился на 58% по стоимости и на 44% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 ноября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил глава таможенного управления провинции Северный Хорасан Ибрагим Хусейни.

По его словам, за 8 месяцев через таможню провинции было экспортировано 54 тысячи тонн продукции на сумму 26,6 миллиона долларов США.

Хусейни сообщил, что были экспортированы карбамид, алюминиевые слитки, стальная продукция, томаты и другие товары.

Он отметил, что продукция в основном экспортировалась в Афганистан, Турцию, Ирак, Грузию и Туркменистан.

Представитель таможни добавил, что за указанный период через таможню провинции была импортирована 21 тысяча тонн продукции на сумму 25 миллионов долларов США. Стоимость импорта продукции увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по весу зарегистрировано снижение на 3%.

В основном импортировались рис, сырье, оборудование для производственных объектов, солнечные панели, трансформаторы и т. д. Эта продукция импортировалась из Пакистана, Китая, Германии, Узбекистана и других стран.

Таможенные поступления провинции за рассматриваемый период составили 1,57 триллиона риалов (около 2,54 миллиона долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 84%.

Следует отметить, что в иранской провинции Северный Хорасан действует около 400 производственных и промышленных предприятий. Она занимает 11-е место среди 31 провинции страны по количеству крупных промышленных предприятий.