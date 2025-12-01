Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос за январь-октябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 2,99 миллиарда долларов США. За январь-октябрь 2025 года экспорт продовольственных товаров увеличился на 19,8% и составил 962,1 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в ноябрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно обзору, экспорт сахара в январе-октябре 2025 года увеличился на 49,6%, фруктов и овощей - на 30%, продукции химической промышленности - на 22,8%, хлопчатобумажной пряжи - на 8,8%, алюминия и изделий из них - на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За десять месяцев текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 27,5% и составил 769,7 миллиона долларов США, экспорт агропромышленной продукции составил 260 миллионов долларов США. В целом совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 19,1% и составил 1,03 миллиарда долларов США.

В ненефтяном секторе наибольший объем экспорта пришелся на золото - 276,8 миллиона долларов США. На втором месте оказались помидоры - 159,8 миллиона долларов США, а на третьем - карбамид с показателем 153 миллиона долларов США.

В октябре 2025 года лидером среди экспортируемых товаров ненефтяного сектора также стало золото - 38,9 миллиона долларов США, за ним следовали хурма - 32,7 миллиона долларов США и лесной орех - 23,9 миллиона долларов США.

За десять месяцев текущего года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 968,9 миллиона долларов США, в Турцию - 486,3 миллиона долларов США, в Швейцарию - 288,3 миллиона долларов США, в Грузию - 273,6 миллиона долларов США, в Украину - 171,4 миллиона долларов США.

В октябре 2025 года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 90 миллионов долларов США, в Турцию - на 50,6 миллиона долларов США, в Швейцарию - на 40,6 миллиона долларов США, в Грузию - на 28,8 миллиона долларов США, в Украину - на 24,1 миллиона долларов США.

В рейтинге негосударственных субъектов-экспортеров, подготовленном за январь-октябрь 2025 года, в первой десятке представлены следующие компании: представительство компании "Azerbaijan International Mining Company Limited" в Азербайджанской Республике, ООО "Prime Cotton", ООО "Азербайджанское сахарное производственное объединение", ЗАО "Baku Steel Company", ООО "Export Stream", ООО "STP Aluminium", ЗАО "TABATERRA", ООО "UYTROP", ООО "P-AQRO", ОАО "HOLCİM".

Список госкомпаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО "SOCAR Polymer", ЗАО "AzerGold", ООО "Azeraluminum", Управление по экспорту газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", ООО "Socar-Dalgic", ООО "Завод минеральных вод "Истису", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР.

В январе-октябре 2025 года Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) экспортировало услуги спутниковой связи на сумму 14,9 миллиона долларов США в 41 страну мира. Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг составили 66% его общих доходов. В октябре 2025 года "Азеркосмос" экспортировал услуги на сумму 1,7 миллиона долларов США в 35 стран мира.

За отчетный период в пятерку крупнейших экспортеров услуг спутниковой связи вошли Великобритания с 3,9 млн долларов США, Люксембург с 2,9 миллиона долларов США, Швеция с 904,8 тысячи долларов США, Турция с 696,7 тысячи долларов США, Нигерия с 695,4 тысячи долларов США.

