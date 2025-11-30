Явка избирателей на парламентских выборах Кыргызстана достигла почти 4% к 10:00

БИШКЕК /Trend/ – Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в Кыргызстане достигла 167,072 человек, или 3,89 процента, по состоянию на 10:00 30 ноября.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, по предварительным данным, наибольшая явка отмечается в округе №4 - 5,22 процента (6 704 избирателя) и округе №1 - 5,04 процента (6 857 избирателей). В остальных округах явка колеблется от 2,3 процента в округе №20 (2 986 избирателей) до 4–5 процентов в округах №2, 3, 5–7, 8, 10, 12–16, 26 и 30.

В выборах участвуют 460 кандидатов. Страна разделена на 30 избирательных округов, из каждого будут избраны три депутата, набравших наибольшее количество голосов.

Голосование проводится по всей стране, участки открыты до 20:00 по местному времени.