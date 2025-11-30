Украина ответила Казахстану на заявление об атаке на инфраструктуру КТК

АСТАНА/Trend/ - Украина учла обеспокоенность Казахстана по поводу инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД Украины, в заявлении подчеркнуто, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон.

"Подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружеских и прагматических отношений с Республикой Казахстан", - отметили в МИД.

Казахстанская сторона ранее назвала атаку на КТК третьим актом агрессии против гражданской инфраструктуры и заявила, что это наносит ущерб двусторонним отношениям.

По данным КТК, объекты в порту Новороссийск были атакованы беспилотными плавсредствами, ВПУ-2 получило серьезные повреждения, разлива нефти не зафиксировано.