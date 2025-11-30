МИД Казахстана осудил нападение на Каспийский трубопроводный консорциум

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Казахстана осудило недавнее нападение на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории порта Новороссийск, назвав его третьим актом агрессии против гражданской инфраструктуры, находящейся под защитой международного права, сообщает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

"Этот инцидент является третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого защищено нормами международного права. Расцениваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - сказал пресс-секретарь министерства Айбек Смадияров.

По данным КПК, объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами, в результате чего выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. После инцидента все операции по погрузке были прекращены, танкеры безопасно эвакуированы, пострадавших среди персонала нет.

По предварительным данным, разлива нефти в Чёрное море не произошло. Ведётся экологический мониторинг, включая отбор проб воды. Также были зафиксированы отдельные повреждения на Кропоткинской насосной станции и в административном здании КТК в Новороссийске.

Терминал, который переваливает нефть с крупных казахстанских месторождений, включая Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, в 2024 году переработал около 63 миллионов тонн нефти, причем около 74 процентов было отправлено иностранными экспортерами, такими как «Тенгизшевройл» (Chevron), ExxonMobil, «КазМунайГаз», Eni и Shell.