Более 518 тысяч избирателей проголосовали в парламентских выборах в Кыргызстане к полудню

БИШКЕК / Trend / – По состоянию на 12:00 30 ноября 2025 года свои голоса отдали 518,473 избирателя, что составляет 12,07 процента от числа зарегистрированных граждан.

Как сообщает в воскресенье Trend, со ссылкой на ЦИК Кыргызстана, явка по округам разнится: округ № 1 — 16,22%, округ № 4 — 15,60%, округ № 13 — 15,91%, округ № 15 — 15,20%, округ № 30 — 15,33%. Наименьшая явка отмечена в округе № 20 — 7,30%, округе № 24 — 7,71%, округе № 21 — 8,46%.

Общее количество избирателей, включенных в списки, составляет 4 294 243 человека. Голосование продолжается по всей стране, избиратели смогут отдать свои голоса до окончания работы участков.