Назван объем перевалки грузов портами острова Кешм

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) объем перевалки грузов в портах острова Кешм в провинции Хормузган, расположенной на юге Ирана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 ноября 2024 года) на 15%.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Управления портов и морского судоходства острова Кешм Али Аштари в заявлении местным СМИ.

По его словам, за 8 месяцев в портах острова Кешм было загружено и выгружено около 8,1 млн тонн нефтепродуктов и ненефтяных товаров.

Аштари сообщил, что за указанный период в портах Кешма было загружено и выгружено около 7,23 млн тонн ненефтяных товаров. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представитель порта добавил, что за 8 месяцев в портах Кешма было загружено и выгружено 874 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов. Объём погрузки и выгрузки нефти и нефтепродуктов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%.

"За 8 месяцев через порты Кешма было экспортировано около 460 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов. Объём экспорта нефти и нефтепродуктов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%", — отметил он.

Аштари сообщил, что за указанный период через порты этого острова было экспортировано 92,5 тыс. тонн ненефтяных продуктов. Объём экспорта ненефтяных продуктов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76%.

Следует отметить, что остров Кешм располагает 17 портами. Пять из них используются в коммерческих целях.