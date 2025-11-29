В Лачине прошёл «круглый стол» на тему развития современного кинопроизводства в странах СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 ноября в городе Лачин состоялся «круглый стол» на тему «Развитие современного кинопроизводства в странах СНГ».

Как сообщает Trend, информацию по этому поводу распространило министерство культуры.

Выступая на мероприятии, модератором которого выступил продюсер и актёр Азер Айдемир, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых государством.

Он отметил, что в Лачине особое внимание уделяется культурному строительству. Одним из первых культурных учреждений, созданных в городе, стала киностудия «Hoçazfilm». Масим Мамедов также сказал, что Лачин — интересное место для съёмок фильмов.

Заместитель министра культуры Фарид Джафаров подчеркнул, что культура — это духовный мост, объединяющий народы. Кино — одно из мощнейших художественных средств, отражающее историю, культурную самобытность и мировоззрение народа.

Было отмечено, что азербайджанское государство определило развитие кинематографа одним из стратегических приоритетов. "В последние годы в этом направлении были предприняты важные институциональные шаги, сформированы новые финансовые механизмы, укрепилась международная интеграция творческой среды. Агентство кино Азербайджанской Республики (АРКА), действующее при министерстве культуры, за последние три года оказало финансовую поддержку производству более 70 кинопроектов по государственному заказу. Более 50 из этих проектов уже представлены зрителям», – добавил замминистра.

Было подчеркнуто, что применяемый механизм частичного возмещения затрат на производство фильмов создал благоприятные условия для съёмок и более привлекательную площадку для продюсеров международного уровня: "Азербайджанская сторона считает важным дальнейшее расширение совместной деятельности в сфере кино на пространстве СНГ. В этом направлении мы выдвигаем новые инициативы по реализации проектов, организации совместных сценарных лабораторий, обмену опытом между молодыми кинематографистами, проведению региональных кинофорумов. В рамках данного сотрудничества совместные производственные проекты, такие как «Молла Насреддин: Друг тяжелых дней», в настоящее время служат выражением общего культурного наследия и духовной близости наших народов через язык кино".

Затем выступили исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Таир Иксанов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ровшан Мурадов, заместитель генерального директора АРКА Гурбан Пиримов, директор киностудии «Ходжазфильм» Амиль Мамибейли, директор киноцентра «Низами» Али-Саттар Гулиев, представитель Беларуси Светлана Семашко, ведущий специалист киностудии «Кыргызфильм» Рабия Мирланова, советник генерального директора ОАО «Роскино» Екатерина Свирина, представитель «Таджикфильма» Акмал Абдуллозода, сотрудник Агентства кинематографии Узбекистана Манноб Кучкаров и другие.

В ходе мероприятия обсуждались перспективы сотрудничества в области кино между странами СНГ, была подчеркнута важность реализации совместных проектов.