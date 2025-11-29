Делегации стран СНГ ознакомились с городом Лачин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организационной поддержке министерства культуры и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе 29–30 ноября в городе Лачин проходит официальная церемония закрытия года "Культурная столица СНГ – 2025", сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.

29 ноября делегации ознакомились с городом Лачин. Гости посетили новопостроенные, а также восстановленные объекты, включая студию Hoçazfilm, Творческий центр Gilabi и галерею Yurd.

Им предоставили подробную информацию о богатом историко-культурном и природном наследии Лачина, об оккупации Лачина со стороны Армении и освобождении города в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также о его быстром восстановлении и поэтапном возвращении бывших вынужденных переселенцев.

Напомним, что согласно решению Совета гуманитарного сотрудничества СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачин был объявлен "Культурной столицей СНГ" на 2025 год.

