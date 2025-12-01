Обнародовано число граждан Азербайджана, инфицированных ВИЧ за 11 месяцев

БАКУ/Trend/ - К концу ноября 2025 года в Азербайджане зарегистрировано 1 130 случаев заражения ВИЧ.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня заявил директор Центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов, выступая на конференции в Баку, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Он отметил, что 1 109 инфицированных (98%) являются гражданами Азербайджана.

"Среди граждан Азербайджана, зараженных ВИЧ, 74,3% - мужчины и 25,7% - женщины. За отчетный период у 71 человека развилась стадия СПИДа, а 20 человек умерли от ВИЧ-инфекции", - добавил директор Центра.

