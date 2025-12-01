Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан председательствует на заседании UNEP (ФОТО)

Общество Материалы 1 декабря 2025 19:15 (UTC +04:00)
Фото: Посольство Азербайджанской Республики в Республике Кения

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - С 1 декабря в Найроби под председательством Азербайджана начало работу открытое заседание Комитета постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Кении, эта встреча, проводимая раз в два года, продлится 5 дней и послужит обсуждению и согласованию проектов решений и резолюций, которые планируется принять на 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA), запланированной на следующую неделю.

Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Найроби Султан Гаджиев в июне текущего года впервые был избран председателем Бюро Комитета постоянных представителей UNEP на 2025–2027 годы. Комитет постоянных представителей UNEP является постоянно действующим органом UNEA , объединяющим 193 государства и определяющим глобальные приоритеты в сфере охраны окружающей среды. В 7-й сессии UNEA ожидается участие около 5000 делегатов и руководителей свыше 60 делегаций на уровне министров. В рамках своего председательства Азербайджан вместе с Султанатом Оман, который возглавит 7-ю сессию UNEA, вносит свой вклад в соответствующие процессы.

После проведения в ноябре 2024 года конференции COP29, а также благодаря своей глобальной активности и инициативам в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, Азербайджан укрепил свой международный авторитет и динамично развивает сотрудничество с UNEP. Кроме того, Азербайджан проведет у себя мероприятие в рамках Всемирного дня окружающей среды (WED2026) UNEP, который пройдет в 2026 году. Также взаимодействие по вопросам изменения климата и устойчивому градостроительству станет одной из ключевых тем 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая состоится в Азербайджане 17–22 мая 2026 года.

