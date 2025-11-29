Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Гянджинской государственной филармонии представлена инклюзивная концертная программа "DəyərliSƏN" (ФОТО)

Культура Материалы 29 ноября 2025 14:07 (UTC +04:00)
В Гянджинской государственной филармонии представлена инклюзивная концертная программа "DəyərliSƏN" (ФОТО)
Фото: Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялась инклюзивная концертная программа "DəyərliSƏN", приуроченная к 3 декабря – Международному дню инвалидов, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В мероприятии приняли участие представители Исполнительной власти города Гянджа, депутаты Милли Меджлиса, а также руководители ряда государственных учреждений и ведомств.

В рамках концертной программы были представлены выступления различных инклюзивных творческих коллективов.

На сцене показали "Народный танец", фрагмент из спектакля "Тык-тык ханым", танец "Весёлый Азербайджан", диалог из произведения Гусейна Джавида "В девичьей школе", танец "Няльбяки" ("Блюдце"), песню "Горы Шуши" и композицию "Если бы жизнь была праздником".

В программе приняли участие воспитанники Социальной службы Детского дома №4, а также жители Психоневрологических социальных служб №3 и №4.

