БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Кыргызстан сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 0,5% в стоимостном выражении и на 6% в весовом выражении.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, экспорт Ирана в Кыргызстан за 7 месяцев составил 33,1 тыс. тонн на сумму около 60,3 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года ненефтяной экспорт Ирана в Кыргызстан составил около 35,2 тыс. тонн на сумму около 60,6 млн долларов США.

Статистические данные свидетельствуют о том, что за 7 месяцев Иран экспортировал в Кыргызстан в основном нефтехимическую, сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

За первые 7 месяцев товарооборот между Ираном и Кыргызстаном составил 35 000 тонн на сумму 63,3 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года товарооборот увеличился на 1,3% в стоимостном выражении и снизился на 4,5% в весовом выражении.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 млн тонн на сумму 32 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт Ирана сократился на 1,88% в стоимостном выражении и увеличился на 3,2% в весовом выражении.