Вырос экспорт сельхозпродукции через порт Бандар-Ленге

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт сельскохозяйственной продукции через порт Бандар-Ленге провинции Хормузган, расположенной на юге Ирана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 21%.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава сельскохозяйственного департамента района Бандар-Ленге иранской провинции Хормузган Малик Аштар Бина.

По его словам, в основном экспортировались фрукты, овощи, арбузы, орехи, лук, картофель, баклажаны и другая продукция. Основной экспорт осуществлялся в Объединенные Арабские Эмираты.

Бина добавил, что за 7 месяцев через порт в регион было импортировано 21,9 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Импорт товаров снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% по весу.

Чиновник сообщил, что импортируемая продукция в основном состояла из чечевицы, гороха, перца и куркумы.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, экспорт ненефтяных товаров Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. За первые 7 месяцев экспорт ненефтяных товаров Ирана снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,88% в стоимостном выражении и увеличился на 3,2% в весовом выражении.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, импорт товаров в Иран за первые 7 месяцев составил 22,3 миллиона тонн на сумму 34,2 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров снизился на 16% в стоимостном выражении и увеличился на 1,6% в весовом выражении.