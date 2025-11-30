Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 30 ноября 2025 07:24 (UTC +04:00)
Стало известно текущее количество проголосовавших граждан Кыргызстана за рубежом
Фото: МИД Кыргызстана

БИШКЕК /Trend/ – По состоянию на 08:00 по бишкекскому времени за пределами Кыргызстана проголосовали 620 граждан Кыргызской Республики.

Как сообщает в воскресенье Trend, со ссылкой на МИД Кыргызстана, голосование проходит на 22 зарубежных участках, открытых в России, Японии, Республике Корея, Китае, Малайзии и Монголии.

Отмечается, что процесс голосования идет в штатном режиме. Ожидается, что в ближайшее время остальные зарубежные участки начнут работу по мере наступления местного времени.

Напомним, сегодня проходят досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Зарубежные избирательные участки функционируют в соответствии с национальным законодательством и графиками диппредставительств.

Голосование продлится до завершения работы всех участков в 20:00 по местному времени.

