Результаты голосования аннулированы на одном из избирательных участков Кыргызстана

БИШКЕК/Trend/ - Окружная избирательная комиссия №25 аннулировала результаты голосования вне помещения, проведенного 29 ноября на участке №7133 в Доме престарелых и инвалидов села Нижняя-Серафимовка, в Кыргызстане.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на ЦИК Кыргызстана, решение, направленное в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 30 ноября, принято по итогам доследственной проверки видеозаписей, опубликованных в Facebook, где содержались признаки нарушения тайны голосования.

ОИК №25 единогласно приняла решение об аннулировании результатов и передала материалы в ЦИК для дальнейшего рассмотрения. ЦИК подтверждает, что изучает поступившие материалы в соответствии с избирательным законодательством.

Это решение было объявлено на фоне усиленного контроля за соблюдением закона в ходе выборов. По данным Министерства внутренних дел КР, на парламентских выборах возбуждено девять уголовных дел по фактам подкупа избирателей. Всего в день голосования поступило 256 сообщений о нарушениях. Пять дел открыто по Бишкеку, два - по Чуйской области и два - по Джалал-Абадской области. В рамках расследования обвинения предъявлены 12 лицам. Для обеспечения порядка в стране привлекли более 14,000 сотрудников правоохранительных органов.