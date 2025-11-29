В цифровом развитии особое значение имеет повышение знаний и навыков молодёжи в сфере ИКТ — Рашад Халыгов

БАКУ /Trend/ - Одним из важных компонентов обеспечения цифрового развития является повышение знаний и навыков молодёжи, работающей в сфере ИКТ.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заместитель директора Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Рашад Халыгов журналистам в рамках организованной Агентством «Ярмарки вакансий в сфере ИКТ 2025».

"Указ главы государства об утверждении «Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике» — это документ, охватывающий приоритеты цифрового развития страны. Согласно данной концепции, одним из важных компонентов обеспечения цифрового развития является повышение знаний и навыков молодёжи, работающей в сфере ИКТ страны. В этой связи организация подобных выставок очень важна. Более 900 молодых людей подали заявки на участие в выставке этого года», - сказал он.

Р. Халыгов подчеркнул, что основная цель Агентства в этом направлении — организация взаимодействия между вузами, компаниями, организациями и молодёжью. Подобные выставки будут проводиться регулярно.