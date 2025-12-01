IDEA организовала экскурсию для школьников в Инновационный центр Экопарк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Общественного объединения IDEA более 100 учащихся различных средних школ посетили Инновационный центр Экопарк EKOL.

Как сообщили Trend в Общественном объединении IDEA, сначала для студентов была проведена инфосессия о важности охраны окружающей среды и правилах безопасности в Экопарке. Затем они приняли участие в развлекательно-просветительской экскурсии по территории парка.

В ходе экскурсии школьники ознакомились с методами охраны окружающей среды, управления промышленными отходами, работой, проводимой в этом направлении, процессом рекультивации, проектами по благоустройству и другим инновационными проектами. В завершение учащиеся внесли вклад в дело защиты зеленых насаждений, посадив саженцы и цветы в горшках.

Учитывая роль будущих поколений, особенно детей, в деле защиты нашей планеты, Общественное объединение IDEA регулярно реализует различные проекты, направленные на их просвещение в этом направлении, формирование экологического мировоззрения и реализацию творческих идей.