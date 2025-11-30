БАКУ/ Trend/ - Страны ОПЕК+ подтвердили решение не увеличивать добычу нефти в первом квартале 2026 года и удержали квоты на уровне декабря 2025 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в итоговом заявлении встречи министров ОПЕК+, размещенном на сайте ОПЕК.

В заявлении также отмечено, что согласован механизм, подготовленный Секретариатом ОПЕК. Этот механизм будет использоваться для определения максимальных производственных возможностей стран-участниц, и на его основе будут установлены основные уровни добычи на 2027 год.

Следующая встреча министров ОПЕК+ состоится 7 июня 2026 года.