Азербайджан Материалы 30 ноября 2025 10:04 (UTC +04:00)
Сегодня завершится 13-й тур Премьер-лиги Мисли

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ -Сегодня завершится 13-й тур футбольного турнира Премьер-лиги Мисли.

Trend сообщает, что в последний игровой день тура состоятся два матча.

Первым на поле выйдут "Шамахы" и "Сумгаит". Встреча пройдёт на поле "Шамахы" и начнётся в 14:00.

Заключительный матч тура состоится в 16:30: "Араз-Нахчыван" в гостях сыграет против «Габалы».

Ранее в рамках 13-го тура "Зиря" и «Карабах» одержали победы над "Кяпезом" и "Карван-Евлахом" со счётом 2:0. "Сабах" разгромил "Имишли" 3:0, а "Туран Товуз" и "Нефтчи" сыграли вничью 0:0.

