Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Вынесен приговор Шахину Гулиеву

Общество Материалы 1 декабря 2025 19:20 (UTC +04:00)
Вынесен приговор Шахину Гулиеву

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника медицинской службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии Шахина Гулиева.

Как сообщает Trend, приговор был оглашен на судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова.

Приговором суда Шахин Гулиев приговорен к 4 годам лишения свободы.

Отметим, что бывший начальник медицинской службы Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии майор Шахин Варис оглу Гулиев был арестован СГБ по обвинению во взяточничестве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости