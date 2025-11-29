Город Лачин завершает миссию культурной столицы СНГ-2025

БАКУ /Trend/ - В городе Лачин 29-30 ноября состоится официальная церемония закрытия года «Культурная столица СНГ – 2025», организованная министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры.

Следует отметить, что в соответствии с решением Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ от 8 октября 2024 года город Лачин был объявлен «Культурной столицей СНГ» 2025 года.

В мероприятиях примут участие также представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.

Будет организована экскурсия по городу Лачин, пройдут "круглый стол", концертная программа и торжественная церемония закрытия.