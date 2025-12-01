В Иране возросла инфляция

БАКУ /Trend/ - В 8-м месяце текущего иранского года (с 23 октября по 21 ноября 2025 года) инфляция в Иране выросла на 49,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (с 22 октября по 20 ноября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчёт Статистического центра Ирана.

Согласно отчёту, в 8-м месяце в Иране семьи потратили на покупку товаров и услуг в среднем на 49,4% больше. Индекс цен в 8-м месяце составил 417,5.

Инфляция в сегменте продуктов питания, напитков и табачных изделий в восьмом месяце составила 66%, а в непродовольственном секторе и секторе услуг – 41,2%.

В отчёте говорится, что в восьмом месяце инфляция в городах составила 48,6%, а в сельской местности – 54,4%.

В восьмом месяце месячная инфляция в стране снизилась на 1,6% по сравнению с седьмым месяцем (с 23 сентября по 22 октября 2025 года) и составила 3,4%.

Месячная инфляция составила 3,4% в городах и 3,7% в сельской местности.

В отчёте говорится, что по состоянию на конец 8-го месяца годовая инфляция (с 21 ноября 2024 г. по 21 ноября 2025 г.) составила 40,4% по сравнению с предыдущим периодом (с 22 ноября 2023 г. по 20 ноября 2024 г.).

По состоянию на конец 8-го месяца годовая инфляция в городах Ирана составила 40%, а в сельской местности — 42,6%.