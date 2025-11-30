Увеличился внешний долг Ирана

БАКУ /Trend/ - На конец 6-го месяца текущего иранского года (22 сентября 2025 года) внешний долг Ирана увеличился на 17,6% по сравнению с концом 6-го месяца предыдущего года (21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, на конец 6-го месяца внешний долг Ирана составил 5,38 млрд долларов США. На конец того же месяца прошлого года внешний долг Ирана составлял около 4,58 млрд долларов США.

В статистике также отмечается, что около 3,48 млрд долларов США из общего объема долга Ирана составляют краткосрочные долги, а 1,9 млрд долларов США — долгосрочные.

Внешний долг Ирана в евро составляет 4,57 млрд евро. Из них 2,95 млрд евро — краткосрочные, а 1,62 млрд евро — долгосрочные долги.