Завершился 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике, проходивший в Национальной арене гимнастики с 28 по 30 ноября.

Об этом Trend сообщили в Федерации гимнастики.

В трехдневных соревнованиях выступили гимнастки из клубов «Оджаг Спорт», «Грасия Идман», Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта и Центра культуры «Зиря».

На чемпионате выступили гимнастки следующих возрастных категорий: малыши (2015, 2016, 2017 гг.), юниорки (2012, 2013, 2014 гг.) и сеньорки (2010, 2011, 2009 гг. и старше) с различными гимнастическими предметами – лентой, обручем, мячом и булавами.

В первый день соревнований состоялся отборочный тур. Во второй день соревнований были определены и награждены победители в упражнениях на различных снарядах среди малышей и юниорок. В последний день состоялся финальный этап среди юниорок и сеньорок. По итогам соревнований гимнастки, набравшие наибольшее количество баллов, вошли в тройку призеров.

Поздравляем победителей и желаем им успехов в следующих соревнованиях.

С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке.

