В Кыргызстане явка на выборы к 14:00 составила 19%

БИШКЕК/Trend/ - По состоянию на 14:00 на досрочных парламентских выборах в парламент Кыргызстана роголосовали 815,766 избирателей, что составляет 19,00% от включенных в списки.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии КР Тынчтык Шайназаров на брифинге 30 ноября.

Согласно данным ЦИК, явка по избирательным округам распределилась следующим образом: самые высокие показатели фиксируются в округах №1 (24,5%), №10 (23,61%), №13 (24,32%) и №30 (24,33%). Наименьшая активность избирателей отмечена в округах №20 (12,28%), №24 (13,01%) и №11 (14,28%).

Тынчтык Шайназаров также сообщил, что самый низкий уровень явки наблюдается в четырех округах города Бишкек, призвав горожан активнее приходить на участки.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени. В окончательный список избирателей включены 4,294,243 гражданина.