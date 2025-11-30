В Кыргызстане к 16:00 явка на досрочных выборах в Жогорку Кенеш достигла 25%

БИШКЕК/ Trend/ – По состоянию на 16:00 30 ноября 2025 года проголосовали 1,073,444 избирателя, что составляет 25% от общего числа зарегистрированных избирателей на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Кыргызстана (ЦИК), председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров отметил, что наибольшая активность избирателей зафиксирована в округах №1, №10, №13 и №30, где явка превысила 30%. Наименьшая активность отмечена в Аламединском округе и четырех районах города Бишкек - ниже 20%.

По его словам, текущий уровень явки выше показателей парламентских выборов 2021 года, когда к 16:00 проголосовали 813 176 избирателей, или 22,47% от общего числа зарегистрированных.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени. В окончательный список избирателей включены 4,294,243 гражданина.

За рубежом к 16:00 приняли участие в голосовании 14,281 гражданин Кыргызстана на 100 избирательных участках в 34 странах.

Выборы проходят с использованием автоматизированной системы для обеспечения прозрачности, а также с привлечением более 14,000 сотрудников правоохранительных органов для поддержания порядка и предотвращения нарушений.